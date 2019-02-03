2019-02-03T15:45:47+03:00
Происшествия

В Сочи случайные прохожие спасли девушку из реки

Она шла, споткнулась и полетела в воду
Варвара ДЫМ
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В Сочи случайные прохожие спасли из реки девушку.Видео: Макс-портал

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- Я споткнулась, - плачет девушка на видео. – Думала, утону.

Она тяжело дышит и плачет. А двое парней выносят ее из реки на сушу.

ЧП случилось в Сочи вечером, 2 февраля. Девушка шла по берегу реки Сочи, споткнулась и упала. На ее счастье мимо проходили двое парней, они и бросились в воду за несчастной.

Видео спасения выгрузили в соцсетях очевидцы. Говорят, после того как девушку вытащили из реки, ее увезли домой. Кто эти герои – неизвестно. Те люди, которые снимали их, имен не спросили.

«Комсомолка» ищет героев. Если вы знаете этих людей, сообщите об этом в официально группе «КП»-Кубань» во Вконтакте.

В Сочи случайные прохожие спасли из реки девушку.Видео: Макс-портал

ИСТОЧНИК KP.RU

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