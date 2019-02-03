2019-02-03T17:04:16+03:00
Общество

В Краснодаре еще с одного грузовика выбросили мусор на улицу

Того, кто это сделал, найдут и накажут
Варвара ДЫМ
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Этого мужчину сейчас ищут. Фото: администрация КраснодараЭтого мужчину сейчас ищут. Фото: администрация Краснодара
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Не успели оштрафовать водителя Газели, который выбросил строительный мусор на обочину дороги в Пашковском микрорайоне Краснодара, как появился еще один нарушитель. На этот раз мужчину, выбрасывающего хлам засекли на улице Ставропольской. Его тоже сфотографировали и загрузили снимки на специальный портал, на который и поступают все жалобы.

- Установлены данные владельца автомобиля, который на улице Ставропольской, 226 выбросил мешки со строительным мусором. Машина Исузу зарегистрирована в поселке Ахтырском Абинского района. На адрес владельца отправили протокол. И если он не придет на заседание, на котором будет решатся вопрос о наказании, дело могут рассмотреть и без его участия, - говорит директор краснодарского департамента горхозяйства и ТЭК Владислав Белый.

Кстати, ищут сейчас и еще одного нарушителя чистоты. Кто-то выбросил мусор рядом с контейнерной площадкой на улице 40-летия Победы.

За это положен штраф. От 1000 до 50000 рублей. Все зависит от того, какому лицу принадлежит транспорт – физическому или юридическому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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