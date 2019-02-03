Гандбольная «Кубань» дома уступила французскому «Безансону»

СЕГОДНЯ 18:17 2019-02-03T18:25:46+03:00

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3 февраля в матче Кубка ЕГФ гандбольная «Кубань» встречалась в Краснодаре с командой «Безансон» - бронзовым призёром чемпионата Франции. В начале года на «Кубань» уже играла с этим клубом. На выезде краснодарки обыграли соперниц - 23:26. А учитывая другие победы в европейском состязании, это позволяло кубанским девушкам досрочно выйти в плей-офф. Нужно было только снова обыграть «Безансон».

Но, увы, игра закончилась со счетом 28:29. ГК «Кубань»на последних минутах упустила шанс, соперницы оказались быстрее. Однако этот итог игры еще ничего не значит, теперь «Кубани» предстоит сыграть в Норвегии с «Ларвиком». Эта игра и станет решающей.

ИСТОЧНИК KP.RU