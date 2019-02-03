В Краснодаре во дворе многоэтажки сгорел автомобиль

СЕГОДНЯ 18:33 2019-02-03T18:33:41+03:00

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Машина вспыхнула в четыре часа утра 3 февраля на улице Тургенева в Краснодаре.

- Заявка поступила в 04:09 утра. Уже через шесть минут пожарные были на месте, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. – Через пять минут огонь локализовали, а еще через три – полностью потушили.

На месте пожара, площадь которого составил шесть квадратных метров, работали две пожарные машины и семь спасателей. Погибших и пострадавших нет. Из-за чего загорелся автомобиль, будет выяснять инспектор пожнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU