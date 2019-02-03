2019-02-03T19:00:07+03:00
Общество

В небе над Анапой скворцы устроили хоровод

Птицы выстраиваются в различные фигуры [видео]
Варвара ДЫМ
Поделиться:

Танец птиц в небе над Анапой.Видео: instagram.com/typoanapa2.0

Изменить размер текста:

Подобные танцы птиц в Анапе не в первой - в прошлом году пернатые уже «отплясывали» в небе над городом. На этот раз стаи птиц выстраивались в различные фигуры в районе станицы Гостагаевской. Этот танец сняли на видео и выгрузили в местном паблике.

-Птичьи хороводы над Анапой называются мурмурация – это когда тысячи скворцов сбиваются в стаи и устраивают захватывающее шоу в небе, - говорится в комментарии к видео. - Скорость маленькой птички во время такого танца может достигать 40 километров в час.

Ученые же говорят, что эта загадка, почему скворцы выстраиваются в различные фигуры, пока не разгадана.

Танец птиц в небе над Анапой.Видео: instagram.com/typoanapa2.0

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре во дворе многоэтажки сгорел автомобиль
Гандбольная «Кубань» дома уступила французскому «Безансону»
В Краснодаре еще с одного грузовика выбросили мусор на улицу
В Сочи случайные прохожие спасли девушку из реки
В Сочи предупредили о лавинной опасности
В Краснодаре водитель «копейки» врезался в столб и погиб
4 февраля в Москве рассмотрят заявление об увольнении судьи, сбившего краснодарскую спортсменку
На Кубани прогнозируют до +17 тепла
В краснодарском бомбоубежище открылась выставка оружия
В Сочи проходит зимняя регата
На Кубани иномарка вылетела на встречную полосу и столкнулась с грузовиком
Полиция Краснодара нашла родственников потерявшегося ветерана ВОВ
В Краснодаре сгорел дом
В Краснодаре нашли ветерана ВОВ, который не помнит, как ушел из дома
Жители Краснодара собирают подписи для продления трамвайных путей
На Кубани женщина обманула дольщиков на 74 млн рублей
В Сочи объявлено экстренное предупреждение
В Новороссийске начались соревнования по самбо
В станице Староминской поезд сбил двух людей насмерть
В Краснодаре ищут мужчину, который вышел из больницы и пропал
В Калининском районе полицейские задержали мужчину за хранение наркотиков
В Сочи водитель наехал на 9-летнего ребенка на пешеходном переходе
В Новороссийске увеличат стоимость проезда и уменьшат количество автобусов
В Новороссийске на стене изобразили высадку десанта
На Кубани случилось 12 пожаров
На Кубани назначен новый министр труда и социального развития
В пригородных автобусах Краснодара вырастет стоимость проезда
В Новороссийске мужчина позвонил правоохранителям и рассказал о бомбе в кафе