В небе над Анапой скворцы устроили хоровод

СЕГОДНЯ 18:57 2019-02-03T19:00:07+03:00

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Подобные танцы птиц в Анапе не в первой - в прошлом году пернатые уже «отплясывали» в небе над городом. На этот раз стаи птиц выстраивались в различные фигуры в районе станицы Гостагаевской. Этот танец сняли на видео и выгрузили в местном паблике.

-Птичьи хороводы над Анапой называются мурмурация – это когда тысячи скворцов сбиваются в стаи и устраивают захватывающее шоу в небе, - говорится в комментарии к видео. - Скорость маленькой птички во время такого танца может достигать 40 километров в час.

Ученые же говорят, что эта загадка, почему скворцы выстраиваются в различные фигуры, пока не разгадана.

Танец птиц в небе над Анапой.Видео: instagram.com/typoanapa2.0

ИСТОЧНИК KP.RU