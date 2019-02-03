В небе над Анапой скворцы устроили хоровод
Танец птиц в небе над Анапой.Видео: instagram.com/typoanapa2.0
Подобные танцы птиц в Анапе не в первой - в прошлом году пернатые уже «отплясывали» в небе над городом. На этот раз стаи птиц выстраивались в различные фигуры в районе станицы Гостагаевской. Этот танец сняли на видео и выгрузили в местном паблике.
-Птичьи хороводы над Анапой называются мурмурация – это когда тысячи скворцов сбиваются в стаи и устраивают захватывающее шоу в небе, - говорится в комментарии к видео. - Скорость маленькой птички во время такого танца может достигать 40 километров в час.
Ученые же говорят, что эта загадка, почему скворцы выстраиваются в различные фигуры, пока не разгадана.
Танец птиц в небе над Анапой.Видео: instagram.com/typoanapa2.0
ИСТОЧНИК KP.RU