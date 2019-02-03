В свой день рождения скончался солист Биг-бенда Георгия Гараняна Владимир Шаповалов

3 Февр. 22:39 2019-02-03T23:10:06+03:00

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3 февраля пришла еще одна печальная новость – в вой день рождения скончался солист Биг-бенда Георгия Гараняна заслуженный артист Кубани Владимир Шаповалов.

Владимиру Александровичу исполнилось 68 лет, вечером его должны были поздравлять друзья и близкие. Но вместе радостного повода пришли попрощаться.

- В начале своей творческой карьеры Владимир Шаповалов жил на два города – Майкоп, где он преподавал в музыкальном училище, и Краснодар, в котором его ждали рестораны, филармония, и, наконец, «Премьера», - рассказывают в ТО «Премьера». - Более четверти века назад первоклассный музыкант один из первых пополнил штат творческого объединения. С музыкальным шоу-театром, а позже с Биг-бендом Гараняна он объездил полмира.

Шаповалов виртуозно владел флейтой, саксофонами-альт и сопрано. В 2017 году на сцене Музыкального театра прошел концерт Биг-бенда Георгия Гараняна, посвященный именно Владимиру Александровичу. Отмечали его двадцатилетие в джазе.

«Комсомолка» выражает соболезнования близким Владимира Шаповалова.

ИСТОЧНИК KP.RU