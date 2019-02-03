Тройное ДТП в Сочи: пострадали мать и ее двухлетняя дочь
Авария случилась 3 февраля в 11:30 в тоннеле на трассе Джубга-Сочи.
- 36-летний водитель, управляя автомобилем Daewoo, при движении в левом ряду не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с впереди двигающимся автомобилем Mitsubishi под управлением 47-летнего водителя, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в ГИБДД Сочи. - Mitsubishi продолжил движение и допустил столкновение с автомобилем Nissan.
ДТП в тоннеле. Фото: ГИБДД Сочи
В аварии пострадали две пассажирки Dео. Это 22-летняя жительница Сочи и ее двухлетняя дочь. Женщину с травмой позвоночника увезли в горбольницу на скорой. Ребенка доставили в детскую лечебницу с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.
Как сообщили в ГИБДД, девочка ехала в машине не пристегнутая и без детского кресла.
ИСТОЧНИК KP.RU