В Новороссийске отремонтируют фонари на центральной набережной
Каждый день в Новороссийске специалисты МБУ «Управление технического надзора и ценообразования» следят за работой декоративных и ландшафтных подсветок на территории местной набережной.
В текущем году было принято решение о проведении ремонта фонарей на данной территрии. В городе прослеживается повышенный уровень влажности, постоянные перепады температур, а также сильный ветер. Эти природные условия способствует разрушению металла стоек внутри опор фонарей. Он вздувается снаружи. Поэтому фонарям, расположенным на центральной набережной, необходим ремонт.
Планируется заменить на них сердцевины, а также покрасить опоры. Как сообщает gorod-novoross, ремонтные работы выполнит подрядная организация ООО «ЭЛИТСТРОЙ».
Сейчас на набережной идёт демонтаж опор.
Ремонт фонарей планируется завершить к майским праздникам.
ИСТОЧНИК KP.RU