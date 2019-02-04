2019-02-04T07:31:49+03:00
Общество

В Новороссийске отремонтируют фонари на центральной набережной

Это случится ближе к майским праздникам
Татьяна СМИРНОВА
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В Новороссийске отремонтируют фонари на центральной набережнойВ Новороссийске отремонтируют фонари на центральной набережнойФото: Антон ПИКУС
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Каждый день в Новороссийске специалисты МБУ «Управление технического надзора и ценообразования» следят за работой декоративных и ландшафтных подсветок на территории местной набережной.

В текущем году было принято решение о проведении ремонта фонарей на данной территрии. В городе прослеживается повышенный уровень влажности, постоянные перепады температур, а также сильный ветер. Эти природные условия способствует разрушению металла стоек внутри опор фонарей. Он вздувается снаружи. Поэтому фонарям, расположенным на центральной набережной, необходим ремонт.

Планируется заменить на них сердцевины, а также покрасить опоры. Как сообщает gorod-novoross, ремонтные работы выполнит подрядная организация ООО «ЭЛИТСТРОЙ».

Сейчас на набережной идёт демонтаж опор.

Ремонт фонарей планируется завершить к майским праздникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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