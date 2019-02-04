2019-02-04T07:45:44+03:00
Происшествия

В Туапсе произошёл пожар на станции техобслуживания

Никто не погиб и не пострадал
Татьяна СМИРНОВА
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В Туапсе произошёл пожар на станции техобслуживанияВ Туапсе произошёл пожар на станции техобслуживанияФото: Артем КИЛЬКИН
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3 февраля в Туапсе на улице Фрунзе произошёл пожар на одноэтажной станции техобслуживания.

- Около шести часов вечера в дежурную часть МЧС поступило сообщение о возгорании. На указанное место приехали спасатели, примерно спустя 45 минут после прибытия они полностью потушили пожар, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Краснодарскому краю.

На месте возгорания работали 13 человек личного состава. В тушении пожара они задействовали четыре единицы техники. По предварительным данным, площадь возгорания составила примерно 250 квадратных метров.

К счастью, в пожаре никто не погиб и не пострадал.

В настоящее время причины произошедшего устанавливаются.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре во дворе многоэтажки сгорел автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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