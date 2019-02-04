В Туапсе произошёл пожар на станции техобслуживания
3 февраля в Туапсе на улице Фрунзе произошёл пожар на одноэтажной станции техобслуживания.
- Около шести часов вечера в дежурную часть МЧС поступило сообщение о возгорании. На указанное место приехали спасатели, примерно спустя 45 минут после прибытия они полностью потушили пожар, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Краснодарскому краю.
На месте возгорания работали 13 человек личного состава. В тушении пожара они задействовали четыре единицы техники. По предварительным данным, площадь возгорания составила примерно 250 квадратных метров.
К счастью, в пожаре никто не погиб и не пострадал.
В настоящее время причины произошедшего устанавливаются.
Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре во дворе многоэтажки сгорел автомобиль.
ИСТОЧНИК KP.RU