В Новороссийске прошла Всероссийская акция «Бескозырка»
В Новороссийске прошла Всероссийская патриотическая акция «Бескозырка», где помянули подвиг героев Малой Земли. Это мероприятие является традицией города и проходит уже в 51-ый раз.
Она проходит уже в 51-ый разФото: Кирилл ВЕРШИНИН
Ежегодно в памятной акции принимают участие несколько десятков тысяч местных жителей и гостей Новороссийска, сообщает администрация Краснодарского края.
В акции ежегодно участвуют несколько десятков тысяч человекФото: Кирилл ВЕРШИНИН
В этом году к "Бескозырке" присоединились делегации восьми городов-героев: Москвы, Ленинграда, Тулы, Смоленска, Мурманска, Керчи, Севастополя и Бреста. Об этом в своём микроблоге в «Твиттере» сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
- 76 лет назад началась оборона легендарного плацдарма, длилась 225 дней и закончилась полным освобождением Новороссийска. Советские солдаты под командованием майора Цезаря Куникова сделали, казалось бы, невозможное. Низкий поклон нашим героическим предкам за их преданность Родине, отвагу и самопожертвование, - отметил губернатор.
В этом году к патриотическому мероприятию присоединились делегации восьми городов-героевФото: Кирилл ВЕРШИНИН
ИСТОЧНИК KP.RU