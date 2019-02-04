Жителя Кубани не выпустили за границу из-за задолженности по выплатам алиментов
В Краснодаре мужчина в течение полугода не выплачивал алименты. За это его не разрешили уехать за границу.
- С августа прошлого года граждан не выплачивал алименты на троих детей, старшему из которых - 8 лет. В результате мужчина задолжал 1 миллион 700 тысяч рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю. - Этому способствовало то, что он работает в крупной строительной организации.
В результате приставы провели исполнительные работы и приняли меры, предусмотренных законодательством. Одним из рычагов воздействия стало ограничение на право выезда за пределы России. Спустя какое-то мужчине понадобилось отправится в одно из сопредельным государств по работе, но он не смог этого сделать, потому что не оплатил долг.
- Ограничение сыграло свою роль. Гражданин перечислил всю сумму задолженности на счёт взыскателя, - сообщили в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU