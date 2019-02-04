2019-02-04T09:33:41+03:00
Происшествия

В Щербиновском районе задержали подозреваемого в краже вещей из автомобилей

Злоумышленник нанёс владельцам машин ущерб в размере 100 тысяч рублей
Татьяна СМИРНОВА
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВАФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Щербиновском районе задержали подозреваемого в серии краж из автомобилей.

- В дежурную часть полиции обратились жители станицы Старощербиновской. Они сообщили о том, что ночью из их транспортных средств похитили колеса, аккумулятор, автомагнитолу и автоинструменты. По предварительным данным, ущерб составил 100 тысяч рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Правоохранители опросили возможных очевидцев и составили ориентировку на предполагаемого злоумышленника. В результате они задержали 24-летнего жителя Староминского района.

В отделении полиции молодой человек признался в совершении преступлений, пояснив, что часть похищенных средств продал. Остальное имущество у парня изъяли и вернули законным владельцам.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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