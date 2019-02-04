На Кубани санавиация помогла спасти 4 тысячи человек

СЕГОДНЯ 09:55 2019-02-04T09:55:32+03:00

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Каждый день авиационным транспортом в краевые больницы доставляют людей, которым необходима срочная медицинская помощь. За прошлый год служба санавиации транспортировала около 4 тысяч пациентов, примерно тысяча из них - это дети.

- В настоящее время минздрав продолжает развитие всех служб по оказанию медпомощи жителям Кубани. Одно из наиболее важных направлений – оказание экстренной медицинской помощи, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Краснодарского края.

На данный момент бригады службы санавиации готовы за короткое время предоставить нуждающимся квалифицированные специалистов, у которых в наличии будет то оборудование, которое необходимо для транспортировки.

Помимо этого, сотрудники краевых больниц всех профилей круглые сутки готовы оказывать помощь коллегам медицинских учреждений на местах. Для этого служба санавиации проводит консультативные выезды. Таким образом, за прошлый год свыше 5 тысяч раз выезжали в медорганизации для проведения консультаций сотрудников малых населенных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU