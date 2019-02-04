2019-02-04T10:35:50+03:00
Происшествия

В Выселовском районе с женщины сорвали золотую цепочку и отобрали телефон

Злоумышленнику грозит до четырех лет лишения свободы
Татьяна СМИРНОВА
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Фото: Дарья ПУТЕЙКОФото: Дарья ПУТЕЙКО
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В Выселовском районе в поселке Заречном обокрали женщину.

- В отделение полиции обратилась местная жительница. Она сообщила о том, что к ней на улице подбежал мужчина, сорвал с шеи золотую цепочку, отобрал телефон и скрылся. По предварительным данным, ущерб составил примерно 10 тысяч рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они осмотрели место преступления и опросили возможных очевидцев произошедшего. В результате полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний местный житель. По данному факту в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до четырех лет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Кубани женщина обманула дольщиков на 74 млн рублей. Жертвами мошенницы стали 55 человек. Злоумышленница получила по заслугам: суд Сочи приговорил женщину к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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