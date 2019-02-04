2019-02-04T10:48:11+03:00
Происшествия

В Новороссийске осудили трех мошенников, «заработавших» больше 1,5 млн рублей

Они по телефону сообщали неизвестным о ДТП, драках с участием их близкими и просили прислать им деньги
Татьяна СМИРНОВА
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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИНФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Новороссийске 30-летнего и 31-летнего местных жителей, а также 32-летнего уроженца Новосибирска осудили за телефонные махинации.

- В 2018 году злоумышленники звонили на случайные номера и сообщали собеседникам о том, что их близкие стали участниками серьезных ДТП или драк, что им срочно нужны деньги для невозбуждения уголовного дела или выплаты компенсации пострадавшим, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В дальнейшем пострадавшим назначали встречу и получали от них оговоренные денежные средства. Сумма ущерба для каждого из потерпевших составляла от пяти тысяч до 150 000 рублей, общая – свыше 1,5 млн рублей.

Злоумышленников удалось уличить в совершении 26 преступлений.

- По данному факту в отношении трех мужчин возбудили уголовное дело. Материалы дела передали в суд. В результате мужчин приговорили к лишению свободы срок от 4 до 7 лет 6 месяцев и удовлетворил гражданские иски потерпевших. Пока решение суда еще не вступило в силу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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