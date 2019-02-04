2019-02-04T11:08:56+03:00
Общество

На Кубани опечатали хлебокомбинат

На предприятии выявили нарушения правил пожарной безопасности
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На Кубани опечатали хлебокомбинатНа Кубани опечатали хлебокомбинатФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Гулькевичской районе судебные приставы опечатали ОАО «Гулькевичский комбинат хлебопродуктов».

- Причиной для временной приостановки деятельности предприятия послужило то, руководство в установленный срок не выполнило предписания Госпожнадзора, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Поставы в присутствии свидетелей составили акт об административном приостановлении работы склада с зерном и медпункта хлебокомбината.

Предприятию дали время на то, чтобы решить вопросы с выявленными нарушениями пожарной безопасности.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Туапсе на одноэтажной станции техобслуживания произошёл пожар. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. В его ликвидации задействовали 13 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники. К счастью, в пожаре никто не пострадал и не погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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