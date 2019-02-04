В Краснодаре женщина из-за ревности несколько раз ограбила бывшего сожителя

СЕГОДНЯ 11:31 2019-02-04T11:31:30+03:00

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В Краснодаре задержали женщину, которая периодически грабила квартиру бывшего сожителя.

- В дежурную часть полиции обратился 35-летний местный житель. Мужчина сообщил о том, что из его квартиры пропали 4 тысячи рублей и спортивные препараты для бодибилдинга. Ущерб составил более 45-тысяч рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

На указанное место прибыли правоохранители и не выявили следов взлома входной двери.

Пострадавший сообщил, что в его квартире есть камеры видеонаблюдения. Он установил их из-за того, что его грабят уже не в первый раз.

На кадрах мужчина узнал свою бывшую сожительницу.

36-летнюю женщину задержали и доставили в отделение полиции. Она призналась, что четыре раза проникала в квартиру пострадавшего при помощью дубликата ключа, который сделала еще давно, забирала у него препараты для бодибилдинга и принимала их . В последний раз женщина прихватила ещё и деньги.

Злоумышленница пояснила, что основным мотивом ее действий стала ревность из-за новых отношений бывшего сожителя с другой девушкой.

ИСТОЧНИК KP.RU