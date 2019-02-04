Число акционеров ВТБ в Сочи выросло на 25%

СЕГОДНЯ 11:47 2019-02-04T11:47:55+03:00

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В Сочи количество частных инвесторов, владеющих акциями ВТБ, за 2018 год увеличилось на четверть, превысив отметку 600 человек. Об этом рассказал руководитель службы по работе с акционерами банка ВТБ Владимир Хоткин в ходе семинара по фондовому рынку, организованного для миноритариев банка в курортной столице страны.

Мероприятие прошло в Сочи при поддержке Московской биржи. Эксперты службы по работе с акционерами ВТБ подвели итоги финансовой деятельности ВТБ в 2018 году, рассказали о ближайших планах развития компании, прогнозах менеджмента на текущий год и об отношениях с миноритариями. Одной из главных тем дискуссии стали финансовые показатели группы и нововведения для частных инвесторов.

Представители банка презентовали держателям акций расширенные привилегии и новые диджитал-решения. К примеру, в прошлом году ВТБ запустил для частных клиентов приложение «Мои инвестиции», объединяющее в себе брокерские сервисы банка и инвестиционные продукты. С помощью него клиенты могут совершать операции на фондовом, валютном и срочном рынках, видеть финансовый результат каждой операции и всего портфеля, отслеживать изменения котировок биржевых инструментов. Для совершения сделок также доступны активы паевых инвестиционных фондов, доверительного управления и внебиржевые инструменты. Особое внимание уделено вопросам безопасности. Защита подтверждения сделок и самого приложения обеспечивается технологиями Touch ID, Face ID или Passcode. Оперативно решать технические вопросы возможно с помощью онлайн-чата. В дополнение к торговому приложению «Мои инвестиции» ВТБ активно развивает информационное приложение для держателей акций банка – «Акционер ВТБ». Пользователями приложения, позволяющего следить за новостями и событиями группы ВТБ, принимать участие в Общих собраниях акционеров и следить за персональным набором привилегий, являются уже более 19 тысяч миноритариев банка.

В рамках действующей программы привилегий всем акционерам ВТБ доступны специальные условия по всем банковским продуктам. Держатели акций имеют возможность оформить кредит наличными, ипотеку или рефинансировать действующий займ по сниженной ставке. В зависимости от количества акций, все миноритарии могут бесплатно воспользоваться пакетами услуг «Мультикарта», «Привилегия» или «Прайм». Кроме этого, для них действуют скидки на страховые продукты, услуги депозитария и регистратора.

«В 2018 году мы фиксировали повышенный интерес жителей Сочи к акциям ВТБ. Прежде всего, это обусловлено выгодной ценой, значительным ростом дивидендов по итогам 2017 года, а также успешным выполнением стратегии Группы ВТБ и расширением программы привилегий для акционеров банка», - комментирует руководитель службы по работе с акционерами ВТБ Владимир Хоткин.

ИСТОЧНИК KP.RU