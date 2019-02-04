В Новороссийске снесли трудовой лагерь агрофирмы

СЕГОДНЯ 11:52 2019-02-04T11:52:12+03:00

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В селе Мысхако с помощью экскаватора снесли трудовой лагерь агрофирмы. Семь одноэтажных зданий были заброшены.

- Снести постройки - решение Приморского суда Новороссийска по иску физических лиц. Организация-должник долгое время не обращала на него никакого внимания. В связи с этим суд взял дело в свои руки и изменил способ и порядок исполнения: он передал обязанности по сносу зданий взыскателям, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

В результате объекты снесли. В настоящее время на участке ведётся уборка мусора.

Организации-должнику направили постановление пристава-исполнительно об оплате расходов.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Сочи снесли четыре незаконно построенных объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU