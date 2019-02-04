«Губернский» продолжает развиваться

СЕГОДНЯ 11:53 2019-02-04T11:53:46+03:00

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Группа компаний «ЮгСтройИнвест» - один из лидеров строительной отрасли страны – начала активную бронь квартир в 15 литере «Губернского». Большой выбор планировок и интересная цена – вот чем привлекает людей покупка жилья на старте.

Фото: группа компаний «ЮгСтройИнвест»

Традиционно, квартиры в доме будут сданы с предчистовой отделкой – стены выровнены и подготовлены к поклейке обоев, потолок оштукатурен, подведено электричество и водоснабжение. В новом доме доступны квартиры с панорамными окнами, откуда открывается потрясающий вид на микрорайон.

В «Губернском» группа компаний «ЮгСтройИнвест» реализует концепцию комплексной застройки. Объекты благоустройства и социальной инфраструктуры возводятся одновременно с жилыми домами. Так, в «Губернском» имеется свой детский сад и современная школа, продумана транспортная развязка, оборудованы места для занятий спортом, обустроены аллеи и скверы.

Фото: группа компаний «ЮгСтройИнвест»

В планах у застройщика дальнейшее развитие микрорайона. Летом сдадут новый детский сад с ясельными группами общей вместимостью 300 детей. Современное здание оборудуют спортивным и музыкальным залами, а также большими игровыми площадками для детей разных возрастов.

Фото: группа компаний «ЮгСтройИнвест»

«ЮгСтройИнвест» создает в своих микрорайонах все условия для комфортной жизни. За что не раз была удостоена региональных и федеральных наград. Успешный опыт строительства ЮСИ применяет в Краснодаре, Ставрополе и Ростове-на-Дону. Группа компаний уверенно входит в пятерку лучших застройщиков страны. За 15 лет работы ввела в эксплуатацию более 3 миллионов квадратных метров жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU