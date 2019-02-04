2019-02-04T12:16:01+03:00
Общество

В Краснодаре 2 месяца нельзя будет ездить по улице Энгельса

Там будут проводить ремонтные работы
Татьяна СМИРНОВА
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В Краснодаре 2 месяца нельзя будет ездить по улице ЭнгельсаВ Краснодаре 2 месяца нельзя будет ездить по улице ЭнгельсаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Краснодаре в течение двух месяцев ограничат движение транспорта по улице Энгельса от Калинина до Головатого.

- На данном участке дороги в период с 15 февраля по 15 апреля будут проводиться работы по ремонту главного канализационного коллектора, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Коллектор нужно промыть и очистить из-за того, что в нем скопился бытовой мусор.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что жители Музыкального района Краснодара собирают подписи для продления трамвайных путей от конечной остановки на улице Солнечной до улицы Петра Метальникова. Необходимо более двух тысяч голосов.

Также "Комсомолка" сообщала о том, что в Новороссийске увеличат стоимость проезда, а также уменьшат количество автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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