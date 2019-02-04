В Сочи мужчина ранил ножом знакомую и выпал из окна
3 февраля в Сочи на улице Лермонтова мужчина выпал из окна второго этажа.
Видеозапись с места событий попала в социальную сеть. На кадрах видно, как мужчина, находясь в неадекватном состоянии, ползёт по асфальту. Его тело окровавлено. Также видно, как через какое-то время сотрудники скорой помощи госпитализируют пострадавшего.
Как сообщают очевидцы, мужчина выпал из окна второго этажа. Перед этим он напал якобы напал на свою знакомую с ножом и нанёс ей ранение в область живота.
В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.
Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в станице Староминской поезд сбил двух людей. От полученных травм 22-летняя девушка погибла на месте, а 41-летний мужчина скончался в больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU