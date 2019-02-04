СЕГОДНЯ 12:34 2019-02-04T12:34:37+03:00

В Сочи мужчина ранил ножом знакомую и выпал из окна Фото: скрин с видео

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3 февраля в Сочи на улице Лермонтова мужчина выпал из окна второго этажа.

Видеозапись с места событий попала в социальную сеть. На кадрах видно, как мужчина, находясь в неадекватном состоянии, ползёт по асфальту. Его тело окровавлено. Также видно, как через какое-то время сотрудники скорой помощи госпитализируют пострадавшего.

Как сообщают очевидцы, мужчина выпал из окна второго этажа. Перед этим он напал якобы напал на свою знакомую с ножом и нанёс ей ранение в область живота.

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в станице Староминской поезд сбил двух людей. От полученных травм 22-летняя девушка погибла на месте, а 41-летний мужчина скончался в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU