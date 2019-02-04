2019-02-04T12:52:00+03:00
Происшествия

В Крымской районе уничтожили 76-мм мину

Ее обнаружили во время земельных работ
Татьяна СМИРНОВА
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В Крымской районе уничтожили 76-мм минуВ Крымской районе уничтожили 76-мм мину
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В селе Экономическом Крымского района уничтожили мину времён Великой Отечественной войны.

- В дежурную часть от органов внутренних дел поступило сообщение о том, что во время проведения земельных работ найден предмет, напоминающих крупнокалиберный боеприпас, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

На указанное место прибыли сотрудники инженерно-технического отделения краснодарского ОМОН. Они установили, что найденый предмет - 76-мм минометная мина времён ВОВ со следами коррозии.

- Боеприпас уничтожили накладным зарядом на безопасном расстоянии от жилой инфраструктуры, - сообщают в пресс-службе Росгвардии.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Туапсе нашли 50-килограммовую бомбу. В скором времени ее обезвредили и уничтожили. Никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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