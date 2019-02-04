В Краснодаре возле стадиона «Динамо» благоустроят зеленую зону

СЕГОДНЯ 13:03 2019-02-04T13:03:04+03:00

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В Краснодаре по поручению главы кубанской столицы в ближайшие два месяца возле стадиона «Динамо» благоустроят зеленую зону. Сейчас специалисты муниципальной «Службы спасения» завершают демонтаж забора и пешеходной галереи.

Возле стадиона появятся парковочные карманы, комфортный для пешеходов тротуар, урегулируют уличное освещение, обустроят зеленую зону в этом квартале. Для обеспечения безопасности будет организовано дополнительное патрулирование этой территории.

- Сейчас завершается демонтаж забора около 320 метров на участке от улицы имени Гаврилова до Одесской. Это временное ограждение простояло больше 12 лет, когда его уберут, то на его месте появится широкий тротуар для пешеходов, со стороны дороги организуют дополнительные заездные карманы, высадят деревья и кустарники, установят лавочки, - сообщили в администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU