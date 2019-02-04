В центре Краснодара автомобиль врезался в памятник архитектуры
В центре Краснодара около 06:30 произошла авария.
Водитель автомобиля марки Lexus двигался по улице Гимназической в сторону Красноармейской. Светофор на перекрестке еще не работал. Иномарка не уступила дорогу имевшей преимущество в движении автомобилю марки CHEVROLET NIVA, за рулем которого находилась женщина.
- Машины столкнулись и выехали за пределы дороги на пешеходную дорожку. Они влетели в здание особняка Богарсуковых, стены которого получили незначительные повреждения, - сообщили пресс-службе УМВД России по Краснодару.
По предварительным данным, в результате аварии женщина была доставлена в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Виновник ДТП пояснил, что не заметил во время своего маневра CHEVROLET NIVA.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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ИСТОЧНИК KP.RU