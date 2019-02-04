2019-02-04T13:41:12+03:00
Происшествия

В центре Краснодара автомобиль врезался в памятник архитектуры

ДТП произошло утром 4 февраля [Видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото: скриншот из видеоФото: скриншот из видео
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В центре Краснодара около 06:30 произошла авария.

Водитель автомобиля марки Lexus двигался по улице Гимназической в сторону Красноармейской. Светофор на перекрестке еще не работал. Иномарка не уступила дорогу имевшей преимущество в движении автомобилю марки CHEVROLET NIVA, за рулем которого находилась женщина.

- Машины столкнулись и выехали за пределы дороги на пешеходную дорожку. Они влетели в здание особняка Богарсуковых, стены которого получили незначительные повреждения, - сообщили пресс-службе УМВД России по Краснодару.

По предварительным данным, в результате аварии женщина была доставлена в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Виновник ДТП пояснил, что не заметил во время своего маневра CHEVROLET NIVA.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, тройное ДТП в Сочи: пострадали мать и ее двухлетняя дочь. Авария случилась в тоннеле.

ДТП на Красной.Видео: Типичный Краснодар

ИСТОЧНИК KP.RU

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