В Анапе местный житель застрелил из ружья двух соседей из-за громкой музыки

СЕГОДНЯ 13:39 2019-02-04T16:44:18+03:00

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- В Анапе в отношении местного жителя, который застрелил из ружья двух соседей из-за громкой музыки, возбуждено уголовное дело (п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ). Он обвиняется в убийстве 60-летнего мужчины и его 30-летнего сына, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Вечером 3 февраля в доме соседей на улице Грушевой в селе Супсех громко играла музыка, это мешало мужчине. Он сделал замечание нарушителям спокойствия. Но отец и сын решили разобраться с обидчиком по-другому. Они пошли к нему вместе со своим знакомым, взяв с собой молоток. Во дворе у соседа они начали выяснять отношения. В результате разборок, обвиняемый взял в руки охотничье ружье и выстрелил в голову 60-летнего мужчины. Его сын подбежал к отцу, но тоже получил ранение в брюшную полость. Потерпевшие скончались на месте.

53-летний мужчина сообщил о случившемся в полицию и вызвал скорую медицинскую помощь. Медики констатировали смерть потерпевших, а злоумышленник был задержан правоохранителями.

Сейчас мужчина задержан, с ним работает следователь. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU