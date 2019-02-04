Детские поликлиники Кубани получат около 300 единиц медоборудования

СЕГОДНЯ 13:56 2019-02-04T13:56:03+03:00

Это УЗИ-аппараты, техника для офтальмологических кабинетов, гемоанализаторы и тренажеры для реабилитации

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В Краснодарском крае началась реализация «Программы развития детского здравоохранения Краснодарского края». Она направлена на снижение детской смертности в регионе.

В этом году финансирование составит 1 миллиард 280 миллионов рублей, на все шесть лет – это примерно 5,8 миллиардов рублей.

В кубанской столице планируется построить лечебно-диагностический корпус детской краевой клинической больницы на 460 мест. Так, появится подразделение, где будут возможны операции по трансплантации костного мозга. На сегодняшний день они доступны только в Москве и Санкт-Петербурге. Эксплуатация здания намечена на декабрь 2022 года.

- Будут оснащены новым оборудованием детские поликлиники и отделения. Приобретут 276 единиц техники на сумму более 370 миллионов рублей. Это УЗИ-аппараты, техника для офтальмологических кабинетов, гемоанализаторы, тренажеры для реабилитации, – сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

- Для детской краевой больницы и Центра охраны материнства и детства Сочи на 2020 год запланирована поставка аппаратов МРТ и КТ, а также эндоскопическое оборудование для 36 детских учреждений. – рассказали в «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU