Детские поликлиники Кубани получат около 300 единиц медоборудования
В Краснодарском крае началась реализация «Программы развития детского здравоохранения Краснодарского края». Она направлена на снижение детской смертности в регионе.
В этом году финансирование составит 1 миллиард 280 миллионов рублей, на все шесть лет – это примерно 5,8 миллиардов рублей.
В кубанской столице планируется построить лечебно-диагностический корпус детской краевой клинической больницы на 460 мест. Так, появится подразделение, где будут возможны операции по трансплантации костного мозга. На сегодняшний день они доступны только в Москве и Санкт-Петербурге. Эксплуатация здания намечена на декабрь 2022 года.
- Будут оснащены новым оборудованием детские поликлиники и отделения. Приобретут 276 единиц техники на сумму более 370 миллионов рублей. Это УЗИ-аппараты, техника для офтальмологических кабинетов, гемоанализаторы, тренажеры для реабилитации, – сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
- Для детской краевой больницы и Центра охраны материнства и детства Сочи на 2020 год запланирована поставка аппаратов МРТ и КТ, а также эндоскопическое оборудование для 36 детских учреждений. – рассказали в «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU