В Краснодаре задержали злоумышленников, которые хотели вынести из магазина планшетные компьютеры
В кубанской столице по сигналу «Тревога» наряд вневедомственной охраны Росгвардии Краснодарского края прибыл в один из магазинов техники на улице Новороссийской.
- Правоохранители задержали подозреваемых в краже планшетов на месте происшествия. Было установлено, что злоумышленники попытались пронести технику мимо кассы, спрятав ее под верхнюю одежду, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления
Росгвардии по Краснодарскому краю.
Подозреваемыми оказались 24-летний и 22-летний местные жители. Ранее они не привлекались к уголовной ответственности.
Задержанных наряд вневедомственной охраны Росгвардии передал полиции.
Напомним, в Сочи мужчины хотели вынести из магазина алкоголь стоимостью 35 тысяч рублей. Задержанных для дальнейшего разбирательства передали сотрудникам полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU