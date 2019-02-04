СЕГОДНЯ 14:15 2019-02-04T14:15:24+03:00

В Краснодаре задержали злоумышленников, которые хотели вынести из магазина планшетные компьютеры Фото: Олег ЗОЛОТО

Они спрятали их под верхнюю одежду

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В кубанской столице по сигналу «Тревога» наряд вневедомственной охраны Росгвардии Краснодарского края прибыл в один из магазинов техники на улице Новороссийской.

- Правоохранители задержали подозреваемых в краже планшетов на месте происшествия. Было установлено, что злоумышленники попытались пронести технику мимо кассы, спрятав ее под верхнюю одежду, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления

Росгвардии по Краснодарскому краю.

Подозреваемыми оказались 24-летний и 22-летний местные жители. Ранее они не привлекались к уголовной ответственности.

Задержанных наряд вневедомственной охраны Росгвардии передал полиции.

Напомним, в Сочи мужчины хотели вынести из магазина алкоголь стоимостью 35 тысяч рублей. Задержанных для дальнейшего разбирательства передали сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU