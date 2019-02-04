2019-02-04T14:15:24+03:00
Происшествия

В Краснодаре задержали злоумышленников, которые хотели вынести из магазина планшетные компьютеры

Они спрятали их под верхнюю одежду
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Краснодаре задержали злоумышленников, которые хотели вынести из магазина планшетные компьютерыВ Краснодаре задержали злоумышленников, которые хотели вынести из магазина планшетные компьютерыФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В кубанской столице по сигналу «Тревога» наряд вневедомственной охраны Росгвардии Краснодарского края прибыл в один из магазинов техники на улице Новороссийской.

- Правоохранители задержали подозреваемых в краже планшетов на месте происшествия. Было установлено, что злоумышленники попытались пронести технику мимо кассы, спрятав ее под верхнюю одежду, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления

Росгвардии по Краснодарскому краю.

Подозреваемыми оказались 24-летний и 22-летний местные жители. Ранее они не привлекались к уголовной ответственности.

Задержанных наряд вневедомственной охраны Росгвардии передал полиции.

Напомним, в Сочи мужчины хотели вынести из магазина алкоголь стоимостью 35 тысяч рублей. Задержанных для дальнейшего разбирательства передали сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сочи пройдет Турнир пяти наций среди юниоров
В Сочи разыскивается 52-летний турист из Волгограда
В Анапе открыли универсальный спорткомплекс
Месячник по кибербезопасности пройдет в Краснодарском крае
В Анапе осудили бездомного, который палкой избил своего знакомого до смерти
В Тимашевском районе водитель фургона сбил насмерть 42-летнюю женщину
В горах Сочи задержали экстремалов за катание в запретном районе
На Кубани депутаты, которые скрыли свои доходы, лишились полномочий
В больнице Краснодара детям смешали кашу с омлетом
На Кубани проверят предприятия, выплачивающие низкую зарплату
Детские поликлиники Кубани получат около 300 единиц медоборудования
В Анапе местный житель застрелил из ружья двух соседей из-за громкой музыки
В центре Краснодара автомобиль врезался в памятник архитектуры
В Краснодаре возле стадиона «Динамо» благоустроят зеленую зону
В Крымской районе уничтожили 76-мм мину
В Сочи мужчина ранил ножом знакомую и выпал из окна
В Краснодаре 2 месяца нельзя будет ездить по улице Энгельса
«Губернский» продолжает развиваться
В Новороссийске снесли трудовой лагерь агрофирмы
Число акционеров ВТБ в Сочи выросло на 25%
В Краснодаре женщина из-за ревности несколько раз ограбила бывшего сожителя
На Кубани опечатали хлебокомбинат