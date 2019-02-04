На Кубани проверят предприятия, выплачивающие низкую зарплату

СЕГОДНЯ 14:34 2019-02-04T14:34:03+03:00

Уже сформирован список из 3 тысяч организаций с признаками сокрытия налоговой базы по НДФЛ

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В Краснодарском крае проверят организации, которые выплачивают низкую зарплату. Этот вопрос обсудили на заседании краевой рабочей группы по наполнению доходной части консолидированного бюджета. Встречу провел министр финансов Сергей Максименко.

- В этом году пристальное внимание будет уделено НДФЛ. Этот источник формирует более 30% процентов доходов консолидированного бюджета края, - отметил глава краевого министерства.

Межведомственные комиссии по легализации НДФЛ сосредоточатся на выявлении предприятий с численностью работников более 10 человек, которые выплачивают зарплату ниже прожиточного минимума, он составляет 11 тысяч рублей.

Работодателям рекомендуют увеличить начисления до среднеотраслевого уровня или информация о них будет направлена в государственную инспекцию труда региона.

- Региональным УФНС (Управление федеральной налоговой службы) уже сформирован перечень из более чем 3 тысяч организаций, у которых имеются признаки сокрытия налоговой базы по НДФЛ. Списки направили в муниципалитеты, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU