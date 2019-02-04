2019-02-04T14:50:25+03:00
Общество

В больнице Краснодара детям смешали кашу с омлетом

Уволили работницу столовой
Александра ПОДУШКО
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Фото: instagram.com/krd023Фото: instagram.com/krd023
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В больнице Краснодара смешали кашу с омлетом. Инцидент произошел в детском отделении. Фотографию неэстетичного завтрака опубликовала в социальных сетях мать одного из пациентов.

- Жидкая прозрачная каша и омлет, который просто положили в кашу, так как не хватило тарелок. Никто из детей завтракать не стал, персонал очень удивился, почему. Причем во взрослом отделении каша и омлет лежат на разных тарелках, потому что взрослые могут пожаловаться, - написала женщина на своей страничке в социальных сетях.

- В больнице провели служебную проверку и разговор с женщиной, которая раздавала еду. Работница столовой написала заявление на увольнение по собственному желанию, - пояснили в пресс-службе больницы.

Напомним, в школах Кубани запретили пользоваться телефонами на занятиях. Краевое министерство образования, науки и молодежной политики в декабре 2018 года выпустило новый приказ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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