2019-02-04T15:03:59+03:00
Происшествия

На Кубани депутаты, которые скрыли свои доходы, лишились полномочий

Проверку провела прокуратура Брюховецкого района
Александра ПОДУШКО
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На Кубани депутаты, которые скрыли свои доходы, лишились полномочийНа Кубани депутаты, которые скрыли свои доходы, лишились полномочийФото: Анатолий ЖДАНОВ
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На Кубани депутаты, которые скрыли свои доходы, лишились полномочий. Прокуратура Брюховецкого района края провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции.

- Было установлено, что четверо депутатов укрыли свой доход, полученный в 2016 и 2017 годах. Они не задекларировали более 50 миллионов рублей, четыре объекта недвижимости и два автомобиля, которые находятся в собственности, а также 11 банковских счетов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По данным проверки прокуратура внесла представление в Совет депутатов района об устранении нарушений антикоррупционного законодательства. Там вынесли решение о досрочном прекращении полномочий этих депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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