В горах Сочи задержали экстремалов за катание в запретном районе
Госинспекторы Южного отдела заповедника и Краснополянского участка Сочинского заказника проводили рейд, во время которого они обнаружили на территории группу нарушителей.
Любители катания на сноуборде и лыжах спускалась с горы Табунная в урочище Медвежьи ворота. Зимой склоны, покрытые снежным покровом толщиной больше трех метров, очень лавиноопасны. Также молодые люди находились на территории заповедника незаконно.
- В отношении экстремалов госинспекторы Южного отдела заповедника и Краснополянского участка Сочинского заказника составили 4 протокола об административных правонарушениях, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Кавказского биосферного заповедника.
Напомним, количество туристов в Сочи не уменьшилось из-за введения курортного сбора. Все потому, что взимается небольшая сумма.
ИСТОЧНИК KP.RU