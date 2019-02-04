В горах Сочи задержали экстремалов за катание в запретном районе

СЕГОДНЯ 15:22 2019-02-04T15:22:19+03:00

В отношении нарушителей составлено четыре протокола об административных правонарушениях

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Госинспекторы Южного отдела заповедника и Краснополянского участка Сочинского заказника проводили рейд, во время которого они обнаружили на территории группу нарушителей.

Любители катания на сноуборде и лыжах спускалась с горы Табунная в урочище Медвежьи ворота. Зимой склоны, покрытые снежным покровом толщиной больше трех метров, очень лавиноопасны. Также молодые люди находились на территории заповедника незаконно.

- В отношении экстремалов госинспекторы Южного отдела заповедника и Краснополянского участка Сочинского заказника составили 4 протокола об административных правонарушениях, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Кавказского биосферного заповедника.

Напомним, количество туристов в Сочи не уменьшилось из-за введения курортного сбора. Все потому, что взимается небольшая сумма.

ИСТОЧНИК KP.RU