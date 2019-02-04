В Тимашевском районе водитель фургона сбил насмерть 42-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 15:36 2019-02-04T15:36:43+03:00

Она двигалась в попутном направлении по проезжей части

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В Краснодарском крае в Тимашевском районе 1 февраля около 21:00 в районе 1-километра подъезда к хутору Беднягина произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 35-летний водитель находился рулем автомобиля марки Huyndai. Он наехал на42-летнюю женщину, которая двигалась в попутном направлении по проезжей части, хотя имелась обочина. На верхней одежде пешехода отсутствовали светоотражающие элементы.

- В результате аварии женщина от полученных травм скончалась на месте, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, тройное ДТП произошло в Сочи. Авария случилась в тоннеле.

Пострадали две пассажирки Dео. Это 22-летняя жительница Сочи и ее двухлетняя дочь. Женщину с травмой позвоночника увезли в горбольницу на скорой. Ребенка доставили в детскую лечебницу с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

ИСТОЧНИК KP.RU