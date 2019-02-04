СЕГОДНЯ 15:51 2019-02-04T15:51:07+03:00

В Анапе осудили бездомного, который палкой избил своего знакомого до смерти Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Он проведет семь лет в исправительной колонии строгого режима

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В Анапе осудили бездомного за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть гражданина.

Летом в прошлом году 36-летний мужчина, без определенного места жительства, распивал алкоголь со своим знакомым возле магазина. Они сильно напились и между ними произошел конфликт. Бездомный нанес своему приятелю руками, а также деревянной доской, не менее восьми ударов в область головы. Злоумышленник бросил знакомого и ушел с места преступления.

На следующий день потерпевшего обнаружили жители близлежащих домов. Его доставили в больницу, где впоследствии он скончался от полученных травм.

- Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). 36-летний мужчина проведет в исправительной колонии строгого режима семь лет, - рассказали в пресс-службе Анапской межрайонной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU