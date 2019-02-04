Месячник по кибербезопасности пройдет в Краснодарском крае

СЕГОДНЯ 16:03 2019-02-04T16:03:15+03:00

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На Кубани пройдет месячник по кибербезопасности. Одним из направлений работы с молодыми людьми станет организация безопасности в Интернете.

- В рамках акции родителям и подросткам объяснят, как противостоять «травле» в сети, не стать жертвой мошенников, ограничить получение нежелательной информации, избежать вовлечения в преступную деятельность. Месячник стартует в начале марта, – рассказали в краевом управлении молодежной политики.

- В этом году реализуют региональные проекты «Фабрика социального проектирования» и «Социальная активность». Они направлены на популяризацию идей добровольчества, развитие талантов и способностей у детей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, на Кубани проверят предприятия, выплачивающие низкую зарплату. Уже сформирован список из 3 тысяч организаций с признаками сокрытия налоговой базы по НДФЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU