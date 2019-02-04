В Анапе открыли универсальный спорткомплекс

СЕГОДНЯ 16:16 2019-02-04T16:16:35+03:00

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На территории школы № 21 станицы Анапской открыли универсальный спорткомплекс. В торжественной церемонии приняли участие депутат Государственной Думы Иван Демченко и глава Анапы Юрий Поляков.

В здании помимо просторного и теплого зала построили душевые, раздевалки, санузлы, в том числе и для маломобильных детей. Заниматься самбо, дзюдо, боксом и футболом здесь будут не только учащиеся 21-й школы, но и воспитанники детско-юношеских спортшкол № 3, 4 и 7.

- В этом году в планах – построить такой же спортивный объект в Кадетской школе в поселке Пятихатки, - прокомментировал Иван Демченко.

- Когда перерезали красную ленточку, почетных гостей пригласили в зал. Здесь для них выступили юные спортсмены. Самых активных ребят наградили знаками отличия комплекса «Готов к труду и обороне», - сообщили в пресс-службе администрации города Анапа.

ИСТОЧНИК KP.RU