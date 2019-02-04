2019-02-04T16:48:38+03:00
Происшествия

В Сочи разыскивается 52-летний турист из Волгограда

Жидунов Александр потерялся 6 сентября 2018 года и на связь с родственниками не выходил
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба УВД по городу СочиФото: пресс-служба УВД по городу Сочи
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- В Сочи разыскивается без вести пропавший 52-летний турист из Волгограда. В городе-курорте он находился на отдыхе. Родственники не могут связаться мужчиной с 6 сентября 2018 года, о его местонахождении до сих пор ничего неизвестно, - сообщили в пресс-службе УВД по городу Сочи.

Он был одет джинсовые серые шорты, клетчатую рубашку с коротким рукавом и темные сланцы.

Рост Александра Жидунова 175 сантиметров, худощавого телосложения, лицо смуглое, носит усы, короткая стрижка, есть лобная лысина, голос размер ног 40-41.

У пропавшего туриста на правой руке отсутствует две фаланги пальца мизинца. Он болеет сахарным диабетом 2 степени.

Если вы обладаете любой информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по следующим телефонам: 8(862)270-24-72; 8(989)-086-98-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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