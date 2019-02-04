2019-02-04T16:54:07+03:00
Спорт

В Сочи пройдет Турнир пяти наций среди юниоров

Соревнования начнутся 5 февраля
Александра ПОДУШКО
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В Сочи пройдет Турнир пяти наций среди юниоровВ Сочи пройдет Турнир пяти наций среди юниоровФото: Алексей БУЛАТОВ
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Юниорская сборная России по хоккею примет участие в Турнире пяти наций в Сочи. Соревнования пройдут в ледовом дворце «Айсберг» с 5 по 9 февраля.

В Турнире пяти наций сыграют сборные Швеции, Чехии, Финляндии и США.

- Российские спортсмены приедут в Сочи 4 февраля. Уже вечером 5 февраля они выступят против сверстников из Швеции. 6 февраля российская сборная встретится с чехами, 8 февраля - с финнами, 9 февраля - с юниорами из США, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ледовый дворец спорта «Айсберг» был построен в 2012 году. Во время Игр-2014 тут проходили соревнования по фигурному катанию и шорт-треку.

Напомним, в Анапе открыли универсальный спорткомплекс. В торжественной церемонии приняли участие депутат Государственной Думы Иван Демченко и глава города Юрий Поляков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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