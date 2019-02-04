В Краснодаре запретят стоянку машин на одной из улиц

СЕГОДНЯ 17:42 2019-02-04T17:42:05+03:00

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В Краснодаре с 1 марта запретят стоянку и остановку автотранспорта на ул. Петра Метальникова между ул. Московской и ул. Российской. Здесь установят соответствующие знаки.

- В связи с резко возросшей интенсивностью движение по ул. Петра Метальникова и для избежания заторов было принято решение запретить остановку и стоянку машин на проезжей части улицы. Также это плодотворно скажется на безопасности движения, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Водителей просят быть внимательнее и следовать указаниям дорожных знаков и разметки.

Как ранее писал сайт kuban.kp.ru, в Краснодаре в течение двух месяцев ограничат движение транспорта по улице Энгельса от Калинина до Головатого. На данном участке дороги в период с 15 февраля по 15 апреля будут проводиться работы по ремонту главного канализационного коллектора. Его нужно промыть и очистить из-за того, что в нем скопился бытовой мусор.

ИСТОЧНИК KP.RU