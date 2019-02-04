В Краснодаре сносят незаконные заборы

СЕГОДНЯ 18:22 2019-02-04T18:22:00+03:00

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В Краснодаре демонтируют забор в районе улиц Красная и Хакурате, установленный вокруг территории бывшего Дома быта. Основную часть ограждения убрали в июле 2018 г. Оставшуюся часть забора — со стороны ул. Новокузнечной, начали демонтировать сегодня 4 февраля.

- Сейчас в Краснодаре составляется реестр заборных ограждений, которые установлены с нарушениями, мешают движению пешеходов или имеют непрезентабельный внешний вид. Каждый забор проверят на законность установки, – рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Стоит отметить, что сейчас в Краснодаре сносят «забор-памятник», который простоял на ул. Красной более 12 лет на участке от ул. им. Гаврилова до ул. Одесской. Здесь создадут пешеходную зону и благоустроят прилегающую территорию.

Также в Краснодаре уже демонтировали железобетонное ограждение по ул. Рашпилевской и ул. ул. им. Калинина. Это позволит восстановить тротуар на ул. Рашпилевской от ул. им. Калинина до ул. им. Головатого.

ИСТОЧНИК KP.RU