2019-02-04T18:33:47+03:00
Происшествия

На главу Усть-Лабинского района возбудили уголовное дело

Его подозревают в превышении должностных полномочий
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Николай Артющенко. Фото: администрации края.Николай Артющенко. Фото: администрации края.
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Руководитель СУ СК по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении главы Усть-Лабинского района. Николая Артющенко подозревают в превышении должностных полномочий.

- По версии следствия, районная администрация провела электронные аукционы на приобретение жилья для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. -В результате чего были заключены муниципальные контракты на приобретения девяти квартир.

Глава администрации, по данным СК, без проведения обязательной в таких случаях экспертизы соответствия приобретаемого жилья принял в собственность жилые помещения и подписал акты приема-передачи. При этом в документах указал - квартиры соответствуют санитарно-техническим нормам и пригодны для жилья. Затем он оплатил сумму более 9,4 миллионов рублей.

Кроме того, известно, что ранее в этих бараках содержались заключенные.

- Согласно выводам эксперта указанные помещения не соответствуют предъявляемым требованиям, - добавляют в СУ СК по региону.

Сейчас проводится расследование. Следователи устанавливают обстоятельства приобретения жилья по заведомо завышенной стоимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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