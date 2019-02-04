В Краснодаре пройдет форум по развитию городов
Представители более 50 городов ЮФО приедут в Краснодар для участия в форуме «Комплексное развитие городов: проблемы и их решение». Ожидается, что мероприятие соберет свыше 500 человек.
- Во время проведения форума рассмотрят вопросы модернизации инфраструктуры ЖКХ и благоустройства, загрязнения воды, воздуха. Также поднимут темы реформы утилизации и переработки ТБО, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе региональной администрации.
Ожидается, что в форуме затронут жизнь небольших городов, таких, как Армавир, Абинск, Ейск, Азов, Таганрог, Камышин, Волжский, Ялта, Евпатория. После окончания обсуждений будут сформированы предложения по развитию городов, которые направят в Правительство РФ, Администрацию Президента РФ и Государственную думу.
Форум «Комплексное развитие городов: проблемы и их решение» пройдет 8 февраля на площадке выставочного комплекса «Экспоград Юг».
ИСТОЧНИК KP.RU