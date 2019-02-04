2019-02-04T18:46:10+03:00
Общество

В Краснодаре пройдет форум по развитию городов

По его итогам сформируют предложения, которые направят в Правительство РФ
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Представители более 50 городов ЮФО приедут в Краснодар для участия в форуме «Комплексное развитие городов: проблемы и их решение». Ожидается, что мероприятие соберет свыше 500 человек.

- Во время проведения форума рассмотрят вопросы модернизации инфраструктуры ЖКХ и благоустройства, загрязнения воды, воздуха. Также поднимут темы реформы утилизации и переработки ТБО, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе региональной администрации.

Ожидается, что в форуме затронут жизнь небольших городов, таких, как Армавир, Абинск, Ейск, Азов, Таганрог, Камышин, Волжский, Ялта, Евпатория. После окончания обсуждений будут сформированы предложения по развитию городов, которые направят в Правительство РФ, Администрацию Президента РФ и Государственную думу.

Форум «Комплексное развитие городов: проблемы и их решение» пройдет 8 февраля на площадке выставочного комплекса «Экспоград Юг».

ИСТОЧНИК KP.RU

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