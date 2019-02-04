2019-02-04T19:12:15+03:00
Экономика

Краснодарская агломерация готовит проекты к инвестфоруму в Сочи

В 2019 году на курорте будут искать инвесторов строительства индустриального парка и энергоблока
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, который пройдет 14-15 февраля 2019 года, Краснодарская агломерация представит два проекта. В частности, это будет проект возведения индустриального парка в станице Новотитаровской Динского района. На его территории оборудуют открытые площадки на 30 тыс кв. м для хранения техники и материалов и более 16 тыс кв. м закрытых складских помещений. Проект оценивается в 1 млрд рублей инвестиций.

- Краснодар будет искать инвестора для возведения энергоблока мощностью в 450 МВт в восточной части города. На это потребуется 30 млрд рублей. Возведение энергоблока позволит повысить надежность электро- и теплоснабжения жилого фонда и социальной инфраструктуры в городе,- рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе региональной администрации.

Стоит отметить, что Краснодарская агломерация включает в себя Краснодар с пригородами, а также территории Динского и Северского района, Адыгейска, Тахтамукайского и Теучежского районов Адыгеи и Горячего Ключа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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