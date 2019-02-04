2019-02-04T19:52:13+03:00
Общество

На Кубани нет эпидемии гриппа

Показатель заболеваемости в крае в 4,5 раза ниже эпидемического уровня
Максим ОСОКИН
Поделиться:
фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяфото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Изменить размер текста:

Сегодня в Краснодаре обсудили эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости гриппом на Кубани. Сейчас все медучреждения региона предоставляют еженедельную сводку, которая гласит, что в крае заболеваемость гриппом и ОРВИ в 4,5 раза ниже эпидемического уровня.

- За минувшую неделю к врачам с симптомами ОРВИ впервые обратились чуть больше 4,4 тыс. человек. Из них грипп выявлен только у 217 человек, и все они не привиты, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Кубани.

Сейчас показатель заболеваемости немного растет, но еще несколько лет назад прирост был просто взрывным. Снижения числа заболевших можно объяснить, в частности, чрезвычайно высоким уровнем вакцинации при подготовке к этому сезону гриппа – почти 3 млн жителей Кубани сделали прививку.

Отметим, специалисты для профилактики ОРВИ рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, вести ЗОЖ, а также использовать одноразовые маски.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Краснодарская агломерация готовит проекты к инвестфоруму в Сочи
В Краснодаре пройдет форум по развитию городов
На главу Усть-Лабинского района возбудили уголовное дело
В Краснодаре сносят незаконные заборы
В Краснодаре запретят стоянку машин на одной из улиц
В Сочи пройдет Турнир пяти наций среди юниоров
В Сочи разыскивается 52-летний турист из Волгограда
В Анапе открыли универсальный спорткомплекс
Месячник по кибербезопасности пройдет в Краснодарском крае
В Анапе осудили бездомного, который палкой избил своего знакомого до смерти
В Тимашевском районе водитель фургона сбил насмерть 42-летнюю женщину
В горах Сочи задержали экстремалов за катание в запретном районе
На Кубани депутаты, которые скрыли свои доходы, лишились полномочий
В больнице Краснодара детям смешали кашу с омлетом
На Кубани проверят предприятия, выплачивающие низкую зарплату
В Краснодаре задержали злоумышленников, которые хотели вынести из магазина планшетные компьютеры
Детские поликлиники Кубани получат около 300 единиц медоборудования
В Анапе местный житель застрелил из ружья двух соседей из-за громкой музыки
В центре Краснодара автомобиль врезался в памятник архитектуры
В Краснодаре возле стадиона «Динамо» благоустроят зеленую зону
В Крымской районе уничтожили 76-мм мину
В Сочи мужчина ранил ножом знакомую и выпал из окна
В Краснодаре 2 месяца нельзя будет ездить по улице Энгельса
«Губернский» продолжает развиваться
В Новороссийске снесли трудовой лагерь агрофирмы
Число акционеров ВТБ в Сочи выросло на 25%
В Краснодаре женщина из-за ревности несколько раз ограбила бывшего сожителя
На Кубани опечатали хлебокомбинат