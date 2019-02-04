На Кубани нет эпидемии гриппа

СЕГОДНЯ 19:52 2019-02-04T19:52:13+03:00

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Сегодня в Краснодаре обсудили эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости гриппом на Кубани. Сейчас все медучреждения региона предоставляют еженедельную сводку, которая гласит, что в крае заболеваемость гриппом и ОРВИ в 4,5 раза ниже эпидемического уровня.

- За минувшую неделю к врачам с симптомами ОРВИ впервые обратились чуть больше 4,4 тыс. человек. Из них грипп выявлен только у 217 человек, и все они не привиты, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Кубани.

Сейчас показатель заболеваемости немного растет, но еще несколько лет назад прирост был просто взрывным. Снижения числа заболевших можно объяснить, в частности, чрезвычайно высоким уровнем вакцинации при подготовке к этому сезону гриппа – почти 3 млн жителей Кубани сделали прививку.

Отметим, специалисты для профилактики ОРВИ рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, вести ЗОЖ, а также использовать одноразовые маски.

ИСТОЧНИК KP.RU