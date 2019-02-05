В 43 районах Кубани работают «Центры компетенций»
В прошлом году в Краснодарском крае заключили государственные и муниципальные контракты на 146 миллионов рублей.
- Глава региона поручил повысить качество закупочной деятельности. В связи с этим был разработан комплекс мер, в число которых вошло обучение сотрудников контрактных служб муниципалитетов, а также создание «Центров компетенций» - уполномоченных органов и учреждений - в каждом районе края, - об этом сообщает заместитель главы края Игорь Гасась.
Также он отметил, что с 1 января текущего года на данную схему должны были перейти все муниципалитеты. На сегодняшний день «Центры компетенций» создали. Они активно работают в 43 районах Краснодарского края.
- Держите ситуацию на контроле, систему госзакупок необходимо развивать, - цитирует слова губернатора Вениамина Кондратьева администрация края.
ИСТОЧНИК KP.RU