В 43 районах Кубани работают «Центры компетенций»

СЕГОДНЯ 07:22 2019-02-05T07:24:37+03:00

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В прошлом году в Краснодарском крае заключили государственные и муниципальные контракты на 146 миллионов рублей.

- Глава региона поручил повысить качество закупочной деятельности. В связи с этим был разработан комплекс мер, в число которых вошло обучение сотрудников контрактных служб муниципалитетов, а также создание «Центров компетенций» - уполномоченных органов и учреждений - в каждом районе края, - об этом сообщает заместитель главы края Игорь Гасась.

Также он отметил, что с 1 января текущего года на данную схему должны были перейти все муниципалитеты. На сегодняшний день «Центры компетенций» создали. Они активно работают в 43 районах Краснодарского края.

- Держите ситуацию на контроле, систему госзакупок необходимо развивать, - цитирует слова губернатора Вениамина Кондратьева администрация края.

ИСТОЧНИК KP.RU