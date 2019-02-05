СЕГОДНЯ 07:50 2019-02-05T07:50:38+03:00

За проверкой избиения подростков в ТРЦ следит детский омбудсмен Фото: скрин с видео

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Уполномоченный по правам ребёнка на Кубани Татьяна Ковалёва сообщила о том, что следит за поверкой конфликта между подростками и охранниками торгового центра в Новороссийске.

Ранее появилась информация о том, что в «Красной площади» города-героя два сотрудника ТЦ избили 15-летних девочек. В сеть попало видео, на кадрах которого видно, что два мужчины тащат по лестнице несовершеннолетнюю, а она громко кричит и пытается освободиться.

Ковалёва рассказала, что девочки громко беседовали, а охранники сделали им замечание.

В момент конфликта в торговом центре в рейде находились представители комиссии по делам несовершеннолетних. Они и вызвали правоохранителей.

Ковалёва, утверждает, что охранники без сомнения превысили свои полномочия, поэтому необходимо принять меры.

Также она отметила, что в настоящее время в Новороссийске работает общественный помощник уполномоченного по правам ребёнка и следит за ситуацией, сообщает РИА «Новости».

ИСТОЧНИК KP.RU