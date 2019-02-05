Пост генменеджера краснодарского «Динамо» покинулась Любовь Соколова

СЕГОДНЯ 08:16 2019-02-05T08:16:52+03:00

Об этом сообщается на официальном сайте команды

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Пост генерального менеджера краснодарского клуба «Динамо» покинула Любовь Соколова. Информация об ее уходе размещена на официальном сайте команды.

- Я остаюсь работать в волейболе, но буду заниматься новыми проектами, которые требуют много сил и внимания, - так спортсменка прокомментировала свой уход из клуба.

Напомним, что Любовь Соколова - российская волейболистка, двухкратная чемпионка мира и серебряный призёр летних Олимпийских игр. С 1 июня прошлого года она занимала должность генерального менеджера краснодарского «Динамо».

Ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что 29-летний Артур Малоян перешел в футбольный клуб "Урожай". Об этом стало известно 31 января. Как "Комсомольской правде" - Кубань" сообщает пресс-служба клуба, контракт с нападающим рассчитан на два с половиной года.

ИСТОЧНИК KP.RU