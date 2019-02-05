Супругу «краснодарского каннибала» признали виновной

СЕГОДНЯ 08:52 2019-02-05T08:52:06+03:00

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4 февраля супругу «краснодарского каннибала» Наталью Бакшееву коллегия присяжных заседателей Прикубанского районного суда Краснодара признали виновной в подстрекательстве к убийству. Об этом сообщает, «Интерфакс».

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в 2017 году в Краснодаре на территории летнего училища обнаружили останки расчленённый женщины. С этой страшной находки и началось громкое дело о местной супружеской паре каннибалов. В ходе расследования выяснилось, что 35-летняя женщина и 42-летний мужчина почти в течение 20 лет убивали людей, потом делали из них тушенку (фото, видео). По предварительной информации, супруги могли быть причастны к гибели 30 человек.

Позже в деле появился третий фигурант, но следственный комитет опроверг данную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU