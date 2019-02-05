СЕГОДНЯ 09:18 2019-02-05T09:18:23+03:00

На Кубани осудили военного за неявку на службу без уважительных причин Фото: Сергей ГРАЧЕВ

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Служащего по контракту в воинской части Новороссийска осудили за вольничество.

- 24 мая прошлого года обвиняемый Полященко без уважительной причины не явился на службу. Позже выяснилось, что он находился у родственников на территории Кубани. 24 августа того же года служащий связался с командованием, после чего его доставили в воинскую часть, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе военного следственного управления СК РФ по ЮФО.

За неявку на службу в течение нескольких месяцев без уважительной причины гарнизонный военный суд приговорил Полященко к шести месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Анапе осудили бездомного, который палкой избил своего знакомого до смерти. За это преступление он проведет семь лет в колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU