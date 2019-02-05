В Краснодаре хирурги удалили патологию в стопе у мужчины
В Краснодар в травматологическое отделение БСМП поступил мужчина, который целых десять лет лечил плоскостопие.
- У пациента были сильные боли в подошве ноги, потеря чувствительности участка стопы и хромота. Это побудило его пройти тщательное обследование. В результате выяснилось, что в ноге у мужчины находится новообразование сосудистого характера, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.
Во время операции медицинские сотрудники выявили участок патологии сосудов и варикозное расширение вен. Как сообщают врачи, это редкая операция: такие отклонения обычно не появляются в области стопы.
Хирургическое вмешательство длилось почти четыре часа. К счастью, все прошло успешно. Уже через неделю после операции мужчину выписали.
ИСТОЧНИК KP.RU