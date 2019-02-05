2019-02-05T09:35:09+03:00
Общество

В Краснодаре хирурги удалили патологию в стопе у мужчины

Врачи сообщают, что это очень редкая операция
Татьяна СМИРНОВА
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В Краснодаре хирурги удалили патологию в стопе у мужчиныВ Краснодаре хирурги удалили патологию в стопе у мужчиныФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Краснодар в травматологическое отделение БСМП поступил мужчина, который целых десять лет лечил плоскостопие.

- У пациента были сильные боли в подошве ноги, потеря чувствительности участка стопы и хромота. Это побудило его пройти тщательное обследование. В результате выяснилось, что в ноге у мужчины находится новообразование сосудистого характера, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Во время операции медицинские сотрудники выявили участок патологии сосудов и варикозное расширение вен. Как сообщают врачи, это редкая операция: такие отклонения обычно не появляются в области стопы.

Хирургическое вмешательство длилось почти четыре часа. К счастью, все прошло успешно. Уже через неделю после операции мужчину выписали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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